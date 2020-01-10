Иран попросил Канаду помочь расследовать крушение украинского самолета

10 января 2020     19
Иран попросил Канаду помочь расследовать крушение украинского самолета

Иран обратился к правительству Канады с просьбой содействовать в расследовании причин авиакатастрофы с самолетом Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави.

«(Иран — Ред.) просит премьер-министра Канады и любое правительство передать имеющуюся у них информацию по этому случаю комитету, расследующему происшествие в Иране», — приводит слова Мусави «РИА Новости».

По его словам, Иран также пригласил специалистов с Украины и представителей компании Boeing к участию в расследовании.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о получении информации разведки, свидетельствующей о случайном попадании ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737 в Иране. Позднее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал версию о том, что украинский самолет мог быть сбит ракетой.

В свою очередь, в Госавиации Ирана опровергли версию о возможном ракетном ударе по лайнеру, а МИД Украины призвал не спекулировать на причинах крушения самолета.

Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский пообещал родственникам погибших украинцев выяснить причины трагедии.

Boeing 737 потерпел крушение 8 января спустя две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Жертвами катастрофы стали 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Источник: Газета Известия

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