Иран потребовал от Великобритании освободить задержанный танкер

12 июля 2019     33
Иран потребовал от Великобритании освободить задержанный танкер

В министерстве иностранных дел Ирана назвали действия Великобритании опасной игрой и потребовали немедленно освободить иранский танкер Grace 1, задержанный в Гибралтаре. С таким заявлением выступил представитель ведомства Аббас Мусави.

«Это опасная игра, у которой есть последствия. Правовые предлоги не выглядят убедительными <…>. Освобождение танкера — в интересах всех стран», — приводит его слова телеканал Sky News.

Задержание танкера в Гибралтаре осудил и российский МИД. В ведомстве заявили, что соответствующий шаг Британии противоречит заявленным планам ведущих стран Евросоюза добиваться сохранения договоренностей с Ираном в ядерной сфере.

4 июля посол Великобритании был вызван в иранский МИД, где ему выразили решительный протест в связи с задержанием танкера. В ведомстве предупредили, что данная ситуация грозит эскалацией напряженности в зоне Персидского залива. Иранские власти считают задержание судна незаконным и неприемлемым, а действия Британии — деструктивными.

Супертанкер Grace 1 под флагом Панамы, перевозивший сырую нефть в Сирию, был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС 4 июля по подозрению в доставке сырья в нарушение санкций ЕС против Сирии.

Ограничительные меры Евросоюза и США запрещают поставки нефти и нефтепродуктов режиму президента Башара Асада и закупки у него нефти. Весной 2019 года минфин США обнародовал списки судов, которые Вашингтон подозревает в нарушении этих санкций. В списке оказались в том числе суда, которые ходят под флагом России.

Источник: Газета Известия

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