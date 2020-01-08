Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным

Власти Ирака получили предупреждение от Ирана о готовящемся ракетном ударе по американским военным объектам. Об этом сообщил премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди, передает Sky News.

По его словам, «официальное устное сообщение» о том, что Тегеран ночью атакует американские объекты в ответ на убийство Кассема Сулеймани, было получено вскоре после полуночи 8 января. При этом власти в Багдаде не знали точного времени удара и не получили списка объектов, которые подвергнутся удару.

«Как только мы получили известие о нападении, иракские военные лидеры приняли необходимые меры предосторожности. Господин главнокомандующий (…) устанавливает необходимые внешние и внутренние контакты, пытаясь сдержать ситуацию и не вступать в открытую войну», — заявил Абдул-Махди.

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04:46 — Сегодня

Власти Ирака до сих пор не получили информации о том, есть ли пострадавшие от удара Ирана среди иракских граждан или иностранных военных.

Ранее сообщалось, что американские военные в Ираке заранее узнали о том, что по ним выпустили ракеты, благодаря системе оповещения. Система включает спутники, радиолокационные станции и «секретный объект» на территории США, который работает со времен холодной войны.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

Источник: Лента.Ру