Иран пригласил США и Канаду участвовать в расследовании крушения Boeing

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) получил уведомление от Ирана для участия в расследовании крушения украинского Boeing около Тегерана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявлении ведомства.

США выделили аккредитованного представителя. Отмечается, что основную роль в расследовании катастрофы играет иранская сторона, в связи с чем NTSB не будет спекулировать по поводу причин случившегося и все вопросы призывает адресовать Тегерану.

Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB) также принял приглашение Ирана посетить место крушения украинского лайнера и принять участие в расследовании.

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22:50 — 9 января

Ранее в МИД Ирана заявили, что власти согласны на участие представителей других стран в расследовании катастрофы. В ведомстве отметили, что по международным правилам расследовать катастрофу могут владелец самолета, производители самолета и авиационных двигателей, а также организации гражданской авиации тех стран, в которой произошла авария и которая выдала сертификат летной годности.

Также официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона, допустивших ранее версию о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты, передать имеющуюся информацию расследующему катастрофу комитету.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Источник: Лента.Ру