Иран призвал привлечь США к ответу за незаконные угрозы

8 января 2020     32
Иран призвал привлечь США к ответу за незаконные угрозы

Иран призвал Совет Безопасности ООН осудить незаконные угрозы со стороны США, передает ТАСС.

Представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи адресовал письмо с соответствующим требованием генсеку, а также Совету Безопасности ООН. В письме он призвал Совбез осудить самым серьезным образом незаконные угрозы и несдержанную политику Соединенных Штатов. Также постпред написал, что США следует привлечь к ответственности и заставить подчиняться международному праву.

Президент США Дональд Трамп 6 января пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом. Также он заявлял о готовности атаковать 52 иранских объекта. По его словам, некоторые из целей «важны для Ирана и иранской культуры».

Трамп прокомментировал удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским авиабазам 8 января словами «все хорошо».

Атаке, в ходе которой были применены более десяти ракет, в том числе баллистических, подверглись авиабаза Эйн-аль-Асад на западе Ирака и аэродром на севере страны, в Эрбиле. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что это начало операции «Мученик Сулеймани» в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани. Конкретных данных о жертвах или пострадавших пока нет, но сообщалось о повреждении нескольких американских истребителей.

Источник: Лента.Ру

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