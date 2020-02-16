Иран признался в неспособности расшифровать черные ящики сбитого Boeing

16 февраля 2020     16
Иран признался в неспособности расшифровать черные ящики сбитого Boeing

Иран признался в неспособности расшифровать черные ящики сбитого под Тегераном украинского самолета Boeing 737-800. Об этом в интервью NBC заявил министр иностранных дел страны Моххамад Джавад Зариф.

По его словам, Иран не обладает техническими возможностями для расшифровки информации. Зариф отметил, что иранским специалистам необходимо «программное обеспечение, кабели и дополнительная экспертиза США или других западных стран».

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15:46 — 11 января

«Мы обратились за помощью, почему Соединенные Штаты не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение?» — поинтересовался глава МИД Ирана, добавив, что его страна хочет знать о содержимом черного ящика «больше, чем кто-либо другой».

В то же время Зариф подчеркнул, что иранские специалисты не коснутся черных ящиков без участия всех заинтересованных сторон.

Ранее стало известно, что Иран решил оставить черные ящики с разбившегося самолета себе. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призывал отдать их другой стране, так как у Тегерана нет достаточных технических возможностей для быстрого вычисления данных.

Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет по ошибке.

Источник: Лента.Ру

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