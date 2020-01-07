Иран раскрыл детали убийства Сулеймани

7 января 2020     10
Иран раскрыл детали убийства Сулеймани

Глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был атакован с вертолета ВВС США, а не с беспилотника, как сообщалось ранее. Об этом 7 января сообщила представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Муртада Карбани.

«Командир <…> Сулеймани и замглавы «Аль-Хашед Аш-Шааби» (иракское ополчение – Ред.) Абу Махди аль-Мухандис были атакованы не с беспилотника, их атаковал американский вертолет», — цитирует Карбани «РИА Новости».

По словам генерала, Тегеран не знает, откуда взлетел вертолет. При этом он заверил, что Иран обладает оружием, способным атаковать любой объект, и США ожидает серьезный ответ на атаку.

«Арабский мир в преддверии сильного удара по американцам», — добавил он.

Ранее в этот же день глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США ожидают мести Ирана за убийство Сулеймани, и в связи с этим отслеживают перемещение иранских сил в регионе.

При этом причиной убийства генерала Белый дом назвал необходимость «сдержать возможную агрессию Ирана», так как Сулеймани якобы готовил нападения на американских дипломатов и военных.

Отношения Тегерана и Вашингтона снова обострились в конце декабря. В ночь на 3 января американские ВВС нанесли удар по аэропорту Багдада. В ходе операции был убит Касем Сулеймани, которого Вашингтон считает причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Источник: Газета Известия

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