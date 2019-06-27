Иран растолковал Трампу его заблуждения

27 июня 2019     19
Иран растолковал Трампу его заблуждения

Неправильное понимание вещей президентом США Дональдом Трампом ставит под угрозу возможность мира. Об этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал на своей странице в Twitter. В сообщении он отметил и аккаунт американского лидера.

По словам министра, переговоры и угрозы в отношениях двух сторон — это взаимоисключающие понятия. «Санкции — это не альтернатива войне, это И ЕСТЬ война. Уничтожение = геноцид = военное преступление», — пояснил Зариф. Он также добавил, что быстро война с Ираном, вопреки уверенности Трампа, закончиться не сможет.

Ранее глава иранского МИД также отмечал, что применение силы и развязывание войны противоправно, и «сейчас не XVIII век».

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