Иран растолковал Трампу его заблуждения

Неправильное понимание вещей президентом США Дональдом Трампом ставит под угрозу возможность мира. Об этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал на своей странице в Twitter. В сообщении он отметил и аккаунт американского лидера.

По словам министра, переговоры и угрозы в отношениях двух сторон — это взаимоисключающие понятия. «Санкции — это не альтернатива войне, это И ЕСТЬ война. Уничтожение = геноцид = военное преступление», — пояснил Зариф. Он также добавил, что быстро война с Ираном, вопреки уверенности Трампа, закончиться не сможет.

Ранее глава иранского МИД также отмечал, что применение силы и развязывание войны противоправно, и «сейчас не XVIII век».