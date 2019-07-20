Иран решил оставить экипаж задержанного судна на борту до конца расследования

Все моряки британского танкера Stena Impero останутся на борту судна до завершения расследования. Такое решение приняли власти Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ 20 июля.

На данный момент судно стоит в порту Бендер-Аббас провинции Хормозган. Задержание связано с неким инцидентом с иранским рыболовецким судном, подробности не сообщаются.

О задержании Stena Impero в Ормузском проливе стало известно 19 июля. Утверждается, что судно нарушило международные правила. В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР, ВС Ирана) сообщили, что сопроводили танкер до берега для проведения некоторых проверок.

Экипаж Stena Impero состоит из 23 человек, они не выходят на связь. Среди моряков могут быть трое граждан России, информацию проверяет посольство РФ в Иране. Судно принадлежит шведской компании Stena Bulk. По словам источника агентства IRNA, до задержания Stena Impero выключил приемник автоматической системы распознавания AIS и не реагировал на предупреждения КСИР.

Позднее в Великобритании также заявили о задержании Ираном судна Mesdar, шедшего под флагом Либерии. В КСИР данную информацию опровергли, добавив, что вынесли судну предупреждение о загрязнении вод и разрешили продолжить движение.

Отношения между Лондоном и Тегераном обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.

10 июля СМИ сообщили, что пять малых кораблей, возможно иранских, потребовали британский нефтяной танкер остановиться в Ормузском проливе. Но после «устного предупреждения» иранским кораблям пришлось отозвать требование. Однако информацию опровергли в КСИР. Тем не менее, Британия решила усилить военное присутствие в регионе.

Напряженность наблюдается также в отношениях Тегерана и Вашингтона. 13 июня в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. США обвинили в нападении Иран.

Источник: Газета Известия