Иран укрепил лидерство по смертности от коронавируса за пределами Китая

27 февраля 2020     14
Иран укрепил лидерство по смертности от коронавируса за пределами Китая

В Иране увеличилось число погибших от коронавируса, что укрепляет его лидерство по смертности за пределами Китая. Об этом сообщает агентство IRNA.

По последним данным, погибло 22 человека. Это около 10 процентов от общего числа заболевших — около 140 инфицированных. На текущий момент это наибольшее число погибших за пределами КНР, где и началась вспышка эпидемии.

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18:39 — 25 февраля

Ранее в Эстонии обнаружили первый случай заражения коронавирусом. Им оказался гражданин Ирана.

Отмечается, что Исламская Республика становится одним из эпицентров распространения вируса за пределами Китая. Оттуда вирус проникает в соседние государства.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 82,1 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 32,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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Источник: Лента.Ру

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