Ирина Старшенбаум рассказала об изменениях главной героини в фильме «Вторжение»

Исполнительница главной роли в фильме Федора Бондарчука «Вторжение» Ирина Старшенбаум отметила, что в продолжении «Притяжения» ее героиня повзрослела. По ее мнению, вторая часть вышла мощнее и интереснее, чем первая.

«Моя Юля в «Притяжении» была просто подростком. С Федором Сергеевичем мы договорились, что во «Вторжении» она появится уже женщиной. Все повзрослели, и повзрослел сам фильм», — сказала актриса «Известиям».

Старшенбаум добавила, что «Вторжение» — это sci-fi-блокбастер, который еще никто не делал в России.

Ранее народный артист России Сергей Гармаш назвал ленту абсолютным попаданием в зрителя.

«Вторжение» — продолжение ленты Бондарчука «Притяжение», вышедшей на экраны в 2017 году. Действие разворачивается спустя три года после событий оригинального фильма.

По сюжету главная героиня Юлия (Ирина Старшенбаум) обретает сверхспособности после контакта с пришельцем, а затем становится объектом секретных исследований военных. Однако ее способности интересуют еще и инопланетян, в связи с чем над Землей нависла угроза вторжения.

Фильм «Притяжение», в центре сюжета которого первый контакт землян с инопланетянами, собрал в прокате более 1 млрд рублей при бюджете в 380 млн.

Как и первую часть, «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве сиквела поддержку оказывали «Национальная медиа группа» (НМГ) и Фонд кино.

Источник: Газета Известия