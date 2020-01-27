Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

27 января 2020     15
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером. Об этом пишет Super.ru.

По ее словам, два прекрасных человека не обязательно смогут создать хорошую пару. «Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами», — сказала Шейк. Она добавила, что является сильной личностью, и некоторые мужчины боятся этого.

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Модель подчеркнула, что если кто-то уходит из ее жизни, то уходит окончательно. «Я действительно рву все связи. Думаю, некоторые действительно боятся этой холодности. Не многие знают, что под всем этим — добрый, милый человек, который плачет в интервью», — добавила Шейк.

В июне прошлого года сообщалось, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Отмечается, что пара согласилась оформить равноправную опеку над их двухлетней дочерью Леей де Сейн (Lea De Seine). Документ пока официально не подписан.

Источник: Лента.Ру

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