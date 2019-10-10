Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.

Проект предполагает повышение оклада с 19 тыс. рублей до 27 тыс. рублей с 1 октября 2019 года. Кроме того, увеличение заработной платы ждет 74 чиновников, которые занимают областные государственные должности.

Областная контрольно-счетная палата подсчитала, что в случае принятия поправок, в IV квартале текущего года на повышение зарплат потребуется 32 млн рублей. На следующий год на эти цели понадобится 128 млн рублей.

Левченко, избранный губернатором Иркутской области от КПРФ, возглавляет регион с 2015 года. В 2018 году его доход увеличился почти на 602 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом и составил более 5,5 млн рублей, пишет ТАСС.

Ранее «Известия» писали, что на увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей. Это означает, что в 2020–2022 годах численность госслужащих может сократиться на 13 тыс. человек.

Источник: Газета Известия