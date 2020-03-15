«Исламское государство» выпустило памятку для боевиков по борьбе с коронавирусом

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) выпустила для боевиков памятку по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

Список «шариатских директив по борьбе с эпидемиями» появился в последнем номере газеты группировки «Аль-Наба». Он включает призывы держаться подальше от больных людей, мыть руки перед едой и избегать поездок в зараженные районы.

Также экстремисты добавили к рекомендациям указание «верить в Бога и искать убежища в нем, поскольку болезни бьют не сами по себе, а по повелению и указу Бога».

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 156,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. В Ираке инфицировались 110 человек, 10 умерли. В Сирии, где также по-прежнему сильны позиции ИГ, о случаях заражения не сообщалось.

Источник: Лента.Ру