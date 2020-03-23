Испанский футбол остановили бессрочно

23 марта 2020     16
Испанский футбол остановили бессрочно

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о бессрочном приостановлении розыгрышей национального чемпионата на всех уровнях из-за пандемии коронавируса. Сообщение опубликовано на сайте организации.

Все профессиональные футбольные матчи в Испании отменены до дальнейшего распоряжения властей. В RFEF также выразили солидарность с органами, которые борются с распространением инфекции. Ранее были отменены ближайшие два тура Ла Лиги и низших дивизионов.

19 марта был продлен карантин в Английской премьер-лиге, а также во всех футбольных турнирах на территории Англии. Сезон в стране не возобновится как минимум до 30 апреля. Помимо английского и испанского чемпионатов, прерваны практически все европейские футбольные первенства.

Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также был перенес чемпионат Европы с лета 2020-го на лето 2021-го.

Испания является одним из крупнейших очагов распространения коронавируса в Европе. В стране подтверждено более 29 тысяч случаев заражения, 1813 человек скончались. Всего в мире более 340 тысяч инфицированных. 14 тысяч пациентов умерли, излечились — 99 тысяч.

Источник: Лента.Ру

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