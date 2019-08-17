Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом с Шойгу

Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой. Свои мысли они высказали в комментариях под статьей «Испанский истребитель НАТО отогнан от самолета министра обороны России» (Un caza español de la OTAN, repelido cerca del avión del ministro de Defensa de Rusia).

«Западные границы “новой Российской империи” не являются областью, которая затрагивает наши стратегические интересы. Россия — не наш конкурент, скорее, она импортер нашей продукции (которая сейчас гниет на прилавках из-за бойкота ЕС)», — написал пользователь ITURBIDE.

«Дело в том, что испанцам в Прибалтике ничего не надо. Что мы там потеряли? Россия — нам не враг и не друг», — поддержал его FRAMONTANO.

«На нейтральной территории это самое обычное дело — защищать самолет, на борту которого находится руководитель такого уровня. Разве другие страны поступили бы иначе?» — задался вопросом EU EUEU.

Однако некоторые пользователи заявили, что присутствие испанских истребителей в Прибалтике оправдано. «Что мы делаем на границе Европы, в тысячах километров от Испании? Защищаем Европу от самой страшной опасности (…) демократии. Россия — это страна, которая нападает на всех своих соседей: на Чечню, на Грузию, на Украину», — написал TOMÁS VALIENTE. Юзер 3DPROCESSOR добавил, что Испания выполняет союзнические обязательства перед НАТО и «держит фронт против русского медведя».

Ранее стало известно, что F-18 принадлежит ВВС Испании, однако базируется в литовском Шяуляе с мая по 31 августа. Эти самолеты — часть воздушной полиции НАТО, а их миссия заключается в охране воздушного пространства прибалтийских стран.

13 августа истребитель НАТО пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу. Российский борт сопровождали два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота. В НАТО объяснили, что российский самолет летел близко к пространству альянса. При этом военно-политический блок заверил, что не знал, кто находится на борту российского самолета.

Источник: Лента.Ру