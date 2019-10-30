Исполнители Maayan Nidam и Rhadoo выступят в Санкт-Петербурге

В петербургском клубе Blank пройдет вечеринка от московской команды the Volks. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В лайн-апе заявлены такие музыканты, как Module Werk, София Родина, Vlada и Andrey Zots, а также зарубежные гости — Edward, представитель немецкого лейбла Giegling, румынский диджей Rhadoo и израильская исполнительница Maayan Nidam.

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Вечеринка от the Volks начнется 1 ноября. Подробнее о событии можно узнать на странице в Facebook. Билеты на мероприятие можно приобрести на сервисе Ticketscloud.

Источник: Лента.Ру