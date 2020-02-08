Исполнитель песни «Яблоки на снегу» обвинил Пугачеву в своей загубленной карьере

Певец Михаил Муромов обвинил Аллу Пугачеву в том, что она стала причиной его загубленной карьеры. Об этом он рассказал изданию «Собеседник».

По его словам, примадонна боялась конкуренции и распорядилась, чтобы Муромова не показывали по телевизору. «У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды», — сказал он.

Муромов наиболее известен исполнением песни «Яблоки на снегу» — одного из музыкальных символов конца 1980-х. Пик его популярности пришелся на перестроечные годы, тогда вышли и другие его самые известные песни: «Ариадна» и «Странная женщина».

Источник: Лента.Ру