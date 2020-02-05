Испытания с использованием крыс для поиска рака у людей назвали успешными

5 февраля 2020     41
Испытания с использованием крыс для поиска рака у людей назвали успешными

Фонд перспективных исследований назвал успешными проведенные испытания технологии поиска раковых опухолей с помощью специальной крысы. О результатах тестирования в среду, 5 февраля «РИА Новости» рассказал глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.

«Полученный результат показал, что с помощью биосенсора на самых ранних стадиях можно выявлять риск онкологического заболевания, который традиционными методами сложно или невозможно определить. Помимо того, в отличие от традиционных методов, биосенсор позволяет проводить анализ в течение двух-трех минут, в то время как традиционное исследование занимает несколько суток», — сказал он.

По словам замдиректора Фонда, исследования проводились в Великом Новгороде в ноябре 2019 года. Участие в них приняли 1-1,5 тыс. человек.

Как отмечает агентство, аппаратно-программный комплекс биогибридной сенсорной технологии разработан Фондом перспективных исследований, Южным федеральным университетом и Ростовским научно-исследовательским онкологическим институтом Минздрава России.

В августе сообщалось, что проект «Диагностика рака легких», инициированный губернатором Сахалина Валерием Лимаренко, был признан одной из лучших практик по диагностики заболевания в России. Жители региона могут бесплатно пройти диагностику по методу низкодозовой томографии. Он позволяет обнаружить нарушения в органах дыхания на самых 25 ранних стадиях.

Также наиболее эффективными практиками эксперты признали проекты «Социальный городок», «Реконструкция приемной семьи» Подмосковья, «Премия врачам дефицитных специальностей» Липецкой области и «Наш двор» Татарстана.

Источник: Газета Известия

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