Исследование показало регионы РФ с самым доступным дизельным топливом

5 ноября 2019     13
Исследование показало регионы РФ с самым доступным дизельным топливом

Регионом, в котором жители на свои среднемесячные зарплаты могут купить больше всего дизельного топлива, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

Средние потребительские цены на дизтопливо в целом по стране по состоянию на середину октября составили 46,24 рубля за литр, что на 0,9% ниже, чем на конец 2018 года.

Наиболее доступное дизтопливо в ЯНАО, где на среднемесячную зарплату можно купить 1739 л. Также в число лидеров вошли Москва и Чукотский автономный округ, где жители могут приобрести 1500 л.

Меньше всего дизельного топлива на среднемесячную зарплату могут приобрести жители Дагестана (504 л), а также Карачаево-Черкесии (508 л). Самое дешевое топливо в Ингушетии и Чечне (40 рублей за литр), а самое дорогое — в Якутии и Чукотском автономном округе (55 рублей за литр).

23 октября глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша сообщил, что вместе с заметным падением спроса на бензин отмечается ощутимое увеличение интереса к поставкам дизельного топлива.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Бывшую ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой
Бывшую ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой

Российская фигуристка Дарья Паненкова критически высказалась о выступлении соотечественницы Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France, за что …


Исследование показало регионы РФ с самым доступным дизельным топливом
Исследование показало регионы РФ с самым доступным дизельным топливом

Регионом, в котором жители на свои среднемесячные зарплаты могут купить больше всего дизельного топлива, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом …


Неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад объяснили
Неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад объяснили

Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Булава» ни разу с 2005 года не запускали с востока на запад по нескольким причинам. Об …


«Информационно-психологическое давление»: как НАТО наращивает военную активность в Прибалтике
«Информационно-психологическое давление»: как НАТО наращивает военную активность в Прибалтике

В Литве 4 ноября начались международные военные учения НАТО «Железный волк — 2019-II». Об этом сообщила пресс-служба Вооружённых сил Литовской …


На Украине усомнились в возможности Зеленского управлять страной
На Украине усомнились в возможности Зеленского управлять страной

Бывший народный депутат Украины Анна Герман заявила, что глава страны Владимир Зеленский не является хозяином в Офисе президента. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты