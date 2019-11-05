Исследование показало регионы РФ с самым доступным дизельным топливом

Регионом, в котором жители на свои среднемесячные зарплаты могут купить больше всего дизельного топлива, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

Средние потребительские цены на дизтопливо в целом по стране по состоянию на середину октября составили 46,24 рубля за литр, что на 0,9% ниже, чем на конец 2018 года.

Наиболее доступное дизтопливо в ЯНАО, где на среднемесячную зарплату можно купить 1739 л. Также в число лидеров вошли Москва и Чукотский автономный округ, где жители могут приобрести 1500 л.

Меньше всего дизельного топлива на среднемесячную зарплату могут приобрести жители Дагестана (504 л), а также Карачаево-Черкесии (508 л). Самое дешевое топливо в Ингушетии и Чечне (40 рублей за литр), а самое дорогое — в Якутии и Чукотском автономном округе (55 рублей за литр).

23 октября глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша сообщил, что вместе с заметным падением спроса на бензин отмечается ощутимое увеличение интереса к поставкам дизельного топлива.

Источник: Газета Известия