Историку-расчленителю Соколову предъявили окончательное обвинение

Историку Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение по двум статьям, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

Его подзащитного обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признал вину и раскаялся.

Почуев сообщил, что намерен просить суд рассматривать дело в закрытом режиме для сохранения тайны личной жизни участников трагедии.

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00:02 — 12 ноября 2019

Историка задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. Сам он в суде заявил, что убитая им аспирантка первая набросилась на него с ножом.

Вместе с тем соседи Соколова рассказали, что Ещенко никогда не вела себя агрессивно по отношению к нему, тогда как он кидал ее на пол и доводил до слез. По словам соседки убитой, подруги Евгении Лукьяновой, Ещенко «очень сильно и очень чисто любила Соколова» и всегда поддерживала его.

Источник: Лента.Ру