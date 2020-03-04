Историку-расчленителю Соколову предъявили окончательное обвинение

4 марта 2020     17
Историку-расчленителю Соколову предъявили окончательное обвинение

Историку Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение по двум статьям, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

Его подзащитного обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признал вину и раскаялся.

Почуев сообщил, что намерен просить суд рассматривать дело в закрытом режиме для сохранения тайны личной жизни участников трагедии.

Материалы по теме

00:02 — 12 ноября 2019

Историка задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. Сам он в суде заявил, что убитая им аспирантка первая набросилась на него с ножом.

Вместе с тем соседи Соколова рассказали, что Ещенко никогда не вела себя агрессивно по отношению к нему, тогда как он кидал ее на пол и доводил до слез. По словам соседки убитой, подруги Евгении Лукьяновой, Ещенко «очень сильно и очень чисто любила Соколова» и всегда поддерживала его.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо
В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

05:13 В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти. …


Число заражённых коронавирусом в Китае превысило 2980
Число заражённых коронавирусом в Китае превысило 2980

05:28 Количество заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае возросло до 2981 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный комитет …


Россиянам задумали сильнее ограничить доступ к спиртному
Россиянам задумали сильнее ограничить доступ к спиртному

Россиянам задумали сильнее ограничить доступ к спиртному. Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях, расположенных …


Историку-расчленителю Соколову предъявили окончательное обвинение
Историку-расчленителю Соколову предъявили окончательное обвинение

Историку Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение по двум статьям, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Почуева. Его подзащитного …


В Госдуме оценили приговор сослуживцу Шамсутдинова
В Госдуме оценили приговор сослуживцу Шамсутдинова

В Госдуме оценили приговор рядовому Руслану Мухатову, обвиняемому в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в воинской части в Забайкалье. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты