Историк-расчленитель пообещал поделиться с колонией гонораром за роман

13 января 2020     20
Историк-расчленитель пообещал поделиться с колонией гонораром за роман

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, пообещал поделиться с колонией гонораром за роман, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что выпустить анонс своей книги историк намерен до окончания суда и следствия. Однако сам роман Соколов будет писать в колонии. Он надеется, что сотрудники исправительного учреждения позволят ему использовать компьютер для работы.

По словам Мельникова, историк с теплом отзывается о СИЗО «Бутырка». В камере Соколова появился телевизор, что он назвал «значительным облегчением».

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00:02 — 12 ноября 2019

Ранее историк рассказал, что собирается написать автобиографический роман о жизни и любви. «Напишу о всем, что сделал и что перечеркнул несколькими секундами… я и Настя были на взводе…» — пояснил заключенный и заплакал.

Доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября при попытке утопить отрубленные женские руки в реке Мойке. Позже историк признался, что убил свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко из-за ревности, а затем расчленил ее тело и пытался избавиться от улик. Сообщается, что после этого он планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. После ареста во время следственного эксперимента Соколов попытался ранить себя кортиком.

Источник: Лента.Ру

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