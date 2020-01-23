Историческое здание в Воронеже решили продать с условием реставрации

«Дом Клочковых, где бывал Бунаков» построен в середине XIX века. В 1858 году здание купил купец Иван Клочков, чья дочь Лариса впоследствии вышла замуж за педагога, теоретика и практика начального обучения Николая Бунакова.

Согласно условиям конкурса, новый собственник должен провести работы по сохранению исторического облика до марта 2026 года, пишет ИА «Абирег» .

Администрация Воронежа выставила на продажу объект культурного наследия регионального значения «Дом Клочковых, где бывал Бунаков». Начальная цена здания на Никитинской улице составляет 13,3 млн рублей.

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Историческое здание в Воронеже решили продать с условием реставрации Администрация Воронежа выставила на продажу объект культурного наследия регионального значения «Дом Клочковых, где бывал Бунаков». Начальная цена здания на Никитинской …

