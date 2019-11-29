Источник в Белом доме раскрыл планы Трампа на саммит в Лондоне

Президент США Дональд Трамп на декабрьском саммите НАТО в Лондоне проведет отдельную встречу с лидерами стран восточных границ альянса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома в пятницу, 29 ноября.

«Это будет рабочий ланч с представителями таких стран как Эстония, Греция Латвия, Польша, Румыния, Литва, Болгария, а также Великобритании», — приводит агентство слова чиновника.

По словам собеседника журналистов, на саммите будет обсуждаться вопрос о реализации европейской оборонной инициативы, которая предполагает противодействие России.

Также он отметил, что в рамках саммита Трамп проведет двусторонние встречи с лидерами Франции Эммануэлем Макроном и Германии Ангелой Меркель.

Стоит отметить, что 11 ноября Макрон сообщал, что в ходе проведенного в тот день телефонного разговора с Трампом стороны договорились встретиться до декабрьского саммита НАТО.

На саммите у лидеров стран-членов альянса будет возможность пообщаться на приеме, который организует королева Великобритании Елизавета II.

15 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам сообщила, что Трамп с супругой Меланьей посетят предстоящий лондонский саммит НАТО. Отмечалось, что американский лидер «очень ждет встречи с другими главами государств и правительств НАТО, чтобы рассмотреть разделение финансового бремени между странами альянса, в том числе, расходы более $100 млрд на оборону с 2016 года». По ее словам, президент США планирует обратить внимание альянса на необходимость подготовки к «угрозам будущего», в том числе и связанным с киберпространством и терроризмом.

На пресс-конференции в Брюсселе 29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных с российской стороны, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».

Саммит глав государств и правительств 29 стран Североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3–4 декабря.

Источник: Газета Известия