Источник назвал причиной крушения Су-57 выход в нисходящую спираль

25 декабря 2019     26
Источник назвал причиной крушения Су-57 выход в нисходящую спираль

Причиной крушения истребителя Су-57 в Хабаровском крае 24 декабря стало то, что машина самопроизвольно вошла в крутую нисходящую спираль. Об этом 25 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере самолетостроения.

«Испытательный полет Су-57 проходил на высоте 8 тыс. м. Из-за отказа системы управления истребитель самопроизвольно вошел в нисходящую спираль, начал быстро снижаться, а затем падать», — отметил источник.

При этом пилот предпринял попытку в ручном режиме вернуть самолет в горизонтальный полет, но его усилия не привели к успеху. Когда высота полета упала до критической отметки в 2 км, летчик катапультировался.

Агентство также отмечает, что нисходящая спираль движения — это винтовая траектория с креном и потерей высоты.

Истребитель пятого поколения (Т-50) Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае 24 декабря. Самолет упал примерно в 110 км от аэродрома Дземги, использующегося авиационным заводом имени Гагарина. Предположительно, инцидент произошел во время испытательного полета. Катапультировавшегося пилота эвакуировали на вертолете.

Самолет принадлежал заводу и не являлся военной машиной. Т-50 — заводской индекс российского многофункционального истребителя пятого поколения, который поступает в войска с маркировкой Су-57.

В тот же день врачи Комсомольска-на-Амуре обследовали катапультировавшегося пилота. По их словам, он находится в отличном состоянии и не получил ушибов. Были жалобы на боль в голеностопном суставе, но после рентгеновского обследования перелом не подтвердили.

Источник: Газета Известия

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