Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300-400 млрд рублей. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На последних совещаниях промышленности и командования ВМФ России мы пришли к общему выводу, что оптимальное водоизмещение для нового российского авианосца – от 65 000 до 70 000 тонн», — сообщил он.

Отмечается, что стоимость авианосца оценивается в 300-400 млрд рублей, но эти средства не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений. Так что если решение будет принято, то оно может быть реализовано только после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027 годов.

Источник также рассказал, что есть несколько инициативных проектов, например, представленный Невским проектно-конструкторским бюро авианосец «Ламантин» или «Шторм» от Крыловского научного центра. Оба они обладают водоизмещением 80-90 тыс. тонн.

При этом военное ведомство не определилось, какая из предлагаемых концепций ляжет в основу нового авианосца.

В настоящее время ВМФ России располагает одним авианесущим кораблем — тяжелым крейсером «Адмирал Кузнецов». Он проходит ремонт с модернизацией и должен вернуться в строй в 2021 году.

13 июня сообщалось, что Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания на перспективный российский атомный авианосец.

Источник: Газета Известия