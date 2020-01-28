Источник озвучил позицию РФ по возможным санкциями ООН в отношении Ирана

28 января 2020     11
Источник озвучил позицию РФ по возможным санкциями ООН в отношении Ирана

Москва выступит против возвращения санкций в отношении Ирана, если Совбез ООН начнет обсуждать подобные ограничительные меры. Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией.

В середине января три европейских государства-участника ядерной сделки с Ираном — Великобритания, Германия и Франция — объявили о запуске механизма разрешения споров (МРС). При худшем сценарии он может привести к тому, что СБ ООН вернется к санкционному давлению в отношении Тегерана.

В Москве использование этого инструмента восприняли настороженно и подвергли критике. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, «происходит примерно то, о чем не раз предупреждал президент России Владимир Путин»: «на каком-то этапе европейцы воспользуются какой-то ситуацией вокруг Ирана, какими-нибудь следующими действиями Ирана, для того чтобы с облегчением свалить на Иран вину за всё, что происходило».

Как рассказал «Известиям» высокопоставленный российский дипломатический источник, при всей критике по сокращению обязательств Тегерана Россия с пониманием относится к иранской позиции.

«Мы выступаем категорически против возобновления ооновских санкций и уже дали Ирану понять, что в этом вопросе он может рассчитывать на нашу поддержку», — пояснил собеседник.

По словам аналитика Института международных исследований МГИМО Адлана Маргоева, сейчас задача России и Китая заключается в том, чтобы убедить европейцев не настаивать на передаче спора в Совбез. Если этого не удастся сделать, то единственным способом саботировать процесс станет отказ от соблюдения возобновленных рестрикций. Но это приведет к долгоиграющим негативным последствиям для самого Совбеза: подорвет авторитет всего санкционного механизма структуры, потому что сами постоянные члены будут не согласны с тем, как сработал ими же выстроенный механизм, подытожил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Совет опасности: РФ выступает против санкций ООН в отношении Ирана

Источник: Газета Известия

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