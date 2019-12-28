Источник сообщил о готовящейся аварийной посадке самолета в Екатеринбурге

В екатеринбургском аэропорту Кольцово ожидают аварийную посадку самолета «Уральских авиалиний» на борту которого находится 200 человек. Об этом 28 декабря сообщило издание E1.RU со ссылкой на источник.

Самолет вылетел из Екатеринбурга в Симферополь, однако не полетел по маршруту и остался кружить над Сысертью. Пилот принял решение выработать топливо и приземлиться в Кольцово.

Ожидается, что самолет должен сесть в 16:10 по местному времени (18:10 мск). В аэропорту дежурят бригады скорой помощи. Как сообщает издание, связаться с представителями авиакомпании не удалось, а в пресс-службе аэропорта заявили, что прокомментируют инцидент позднее.

Ранее, 19 декабря самолет Airbus А321 авиакомпании Red Wings, направлявшийся в московский аэропорт Домодедово совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Авиалайнеру пришлось вернуться в обратно из-за срабатывания предупреждения о сбое в работе персонального бортового компьютера.

Источник: Газета Известия