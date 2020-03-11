Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации ВМФ России осуществили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Российские самолеты выполнили полет со строгим соблюдением всех международных правил использования воздушного пространства. По данным ведомства, продолжительность полета составила около 12 часов.

В Минобороны также сообщили, что на отдельных этапах маршрута, в районе Аляски, российские самолеты сопровождали американские истребители F-22 и F-18.

8 марта два российских Ту-142 совершили полет над водами трех морей и Атлантического океана. При приближении самолетов к воздушному пространству Великобритании с авиабаз Лоссимут и Конингсби поднимались истребители Typhoon британских Военно-воздушных сил (ВВС). Британские ВВС назвали поднятие в небо истребителей обычным ответом на приближение российских Ту-142 и подчеркнули, что оно было скоординировано с несколькими союзниками по НАТО.

Источник: Лента.Ру