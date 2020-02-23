Италия решила бороться со смертельным вирусом по китайскому рецепту

Власти Италии решили бороться со смертельным коронавирусом Covid-2019 по китайскому рецепту — при помощи полной изоляции отдельных населенных пунктов, пишет Corriere della sera.

О решении правительства применить строгие меры сообщил премьер-министр Джузеппе Конте. По его словам, ограничения коснутся 11 коммун на севере страны, в том числе деревень вблизи города Кодоньо в 60 километрах от Милана. В них проживает около 50 тысяч человек.

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В них уже закрыты супермаркеты и рестораны, в Милане приостановлена работа муниципальных общественных учреждений. Теперь их жителям будет запрещено покидать свои населенные пункты, также в них будет закрыт въезд, для чего сооружаются контрольно-пропускные пункты.

Очагом распространения Covid-2019 в Италии стали провинции Ломбардия и Венето. В них зафиксировано 79 случаев заболевания, два человека умерли, один полностью выздоровел. Всего в мире скончались более 2,3 тысячи человек.

Источник: Лента.Ру