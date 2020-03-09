Итальянка погибла во Франции после падения из автомобиля

9 марта 2020     11
Итальянка погибла во Франции после падения из автомобиля

Гражданка Италии погибла во Франции в ДТП. 35-летняя женщина выпала из автомобиля, после чего ее сбила машина, сообщает в понедельник, 9 марта, ТАСС со ссылкой на AFP.

Авария произошла в ночь на понедельник около города Осер. Автомобилем управлял один из родителей женщины, машина ехала по автостраде Лион — Париж.

Женщина спала на заднем сиденье и выпала на дорогу, так как по неизвестной причине открылась дверца. После падения она попыталась перейти дорогу, но была сбита двумя автомобилями подряд.

Пострадавшую успели госпитализировать, но она скончался в больнице.

Осенью 2019 года в результате столкновения поезда с автомобилем на востоке Франции погибли два человека, еще трое получили ранения. Междугородний состав врезался в автомобиль и протащил машину по рельсам 20 метров.

Источник: Газета Известия

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