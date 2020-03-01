Итальянский турист стал первым пациентом с коронавирусом в Доминикане

1 марта 2020     16
Итальянский турист стал первым пациентом с коронавирусом в Доминикане

В Доминиканской республике выявлен первый случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил министр общественного здравоохранения страны Рафаэль Санчес Карденас в воскресенье, 1 марта.

«Результат, выданный национальной лабораторией, дал положительный результат на COVID-19», — передает агенство elCaribe слова чиновника.

Заболевшим, по словам Карденаса, является 62-летний гражданин Италии. Он прилетел в республику в качестве туриста 22 февраля без симптомов инфекции, однако потом они проявились.

Инфицированный в настоящий момент находится в изоляторе военного госпиталя Рамон де Лара. По словам директора медучреждения, иностранец поступил в госпиталь с сухим кашлем.

Ранее в этот же день стало известно о первых трех случаях заражения новым коронавирусом в Чехии. Все инфицированные, так же как в случае в Доминиканской республике, приехали в страну из Италии, где введен особый карантинный режим в десятках городов.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Позднее вирус распространился в другие страны. Согласно последним данным, от коронавируса скончались 2993 человека, выздоровели 42 614. Зараженными считаются 87 593 человек.

Источник: Газета Известия

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