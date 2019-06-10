Итоги спортивной программы ПМЭФ-2019

При поддержке фонда «Росконгресс» спортивные федерации и ведущие компании использовали спортивную программу Петербургского международного экономического форума для презентации своих проектов.

По инициативе Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 14-й чемпион мира Владимир Крамник провел сеанс одновременной игры для участников форума, а рекордсмен Книги Гиннесса Тимур Гареев из США продемонстрировал мастерство игры вслепую. За шахматной доской на Форуме встретились президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, первый вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков, депутат Государственной Думы Юрий Афонин, вице-премьер Удмуртии Михаил Хомич и представители деловой элиты. Владимир Крамник и Тимур Гареев также сыграли и пообщались с юными шахматистами в Екатерининском сквере Санкт-Петербурга. Кроме того, в рамках ПМЭФ состоялся дебютный гроссмейстерский блицтурнир «Шахматный экспресс», прошедший при поддержке РЖД в «Сапсане» на пути из Москвы в Санкт-Петербург. Победителем турнира стал чемпион Европы Максим Матлаков, набравший четыре очка из шести возможных.

В открытии парка футбола «Евро-2020» на Заячьем острове приняли участие чемпион мира и Европы Кристиан Карамбе (Франция) и призер Евро-1996 Сол Кэмпбелл (Англия). Вместе с главным исполнительным директором УЕФА Мартином Калленом они также приняли участие в работе стенда Евро-2020 на ПМЭФ и сессии «Футбол в интерьерах большого города».

Глава Удмуртии Александр Бречалов проверил свою меткость в лазерном тире на стенде группы компаний «Калашников». Его соперником стал двукратный призер олимпийских игр по биатлону Иван Черезов. А двукратный чемпион мира по практической стрельбе Всеволод Ильин выступил экспертом по современному огнестрельному оружию для участников турнира Roscongress Kalashnikov Cup.

Боевой ничьей 2:2 завершился гала-матч по хоккею на Кубок фонда «Росконгресс» между сборными ПМЭФ и правительства Санкт-Петербурга. Сборную форума усилили двукратный призер Олимпийских игр Алексей Яшин и трехкратный чемпион мира Данис Зарипов. Вместе с ними на лед вышли президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров, забросивший одну из шайб, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, заместитель председателя – главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, члены совета директоров группы «Илим» Борис и Михаил Зингаревичи и другие представители деловой элиты. Сборную Санкт-Петербурга возглавили вице-губернатор Максим Шаскольский и олимпийская чемпионка по конькам, депутат Государственной Думы Светлана Журова. Все участники матча получили клюшки, выпускаемые заводом «ЗаряД», который три года назад в Набережных Челнах основал Данис Зарипов.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и генеральный директор Илона Корстин приняли участие в гала-матче по баскетболу с командой ПМЭФ. На площадку также вышли двукратный призер чемпионатов мира, министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, амбассадор баскетбольной программы «Сибура», чемпион Европы Сергей Быков, глава «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

Более ста человек сыграли в международном турнире «Roscongress Cup. Международный кубок по гольфу ПМЭФ-2019», прошедшем в гольф-клубе «Петергоф». Участниками турнира стали первый вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков, президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко, президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов, генеральный директор «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский. Более 70 гостей турнира также приняли участие в уроке гольфа, который провели старший тренер сборной России Игорь Ивашкин вместе с чемпионами России Екатериной Малаховой и Артемием Яловенко.

Мероприятие Roscongress Sport Club и турнир по конкуру прошли в конно-спортивном клубе «Дерби» при поддержке команды J.U.M.P. Порядка 100 человек стали участниками турнира. Кубок фонда «Росконгресс» в маршруте с высотой препятствия 125 см выиграл Дмитрий Вощакин. Победителем в маршруте с высотой 100 см среди детей стала Дарья Кукушкина.

Кроме того, участники ПМЭФ выступили в гала-турнирах Roscongress Cup по теннису (старт турниру дал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов), конкуру и сквошу. А жители города смогли посетить фестиваль Roscongress SPIEF Drive, объединивший старты трофи-рейда «Ладога», автопробега «Ралли мира» из Санкт-Петербурга в Монако, ретро-ралли «Ленинград» и парад гоночной техники «Фестиваль скорости».

«Первый день форума начался с массового забега Roscongress SPIEF Race по историческому центру Санкт-Петербурга, а одним из заключительных событий стал международный турнир по гольфу. По сравнению с прошлым годом значительно вырос запрос на участие в гала-матчах и турнирах – составы были сформированы буквально за неделю после старта приема заявок. Следующим шагом в этом направлении стало развитие круглогодичного проекта Roscongress Sport Club. Мероприятия по 12 видам спорта, две сессии о спорте в деловой программе и пять стендов спортивных проектов в выставочной зоне были представлены на ПМЭФ-2019. Причем спортивные федерации, территории и ведущие компании комплексно использовали всю эту линейку возможностей для презентации своих спортивных проектов», – отметил заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.

Источник: Газета Известия