Кабмин Украины провел экстренное секретное заседание по транзиту газа

Кабинет министров Украины провел экстренное заседание по вопросу контракта по газу с Россией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Он уточнил, что заседание состоялось в закрытом режиме, под грифом секретности «Для служебного пользования».

24 декабря исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал, что представители компании встретятся с российскими коллегами из «Газпрома» для окончательного согласования договоров по транзиту газа. Он выразил надежду на то, что сторонам удастся полностью договориться об условиях и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря.

Ранее в декабре Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет. «Газпром» пообещал перевести «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов долга, возникшие после решения Стокгольмского арбитража, но добился сокращения объемов прокачки газа с 2021 года до 40 миллиардов кубометров.

Источник: Лента.Ру