Кабмин утвердил обязанности заместителей председателя правительства

Кабмин утвердил распределение обязанностей между заместителями председателя правительства РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти, в том числе разработки основных направлений социально-экономического развития РФ, координации работы по достижению национальных целей развития страны, общей координации и мониторинга реализации нацпроектов.

Также он займется стратегией развития и финансирования магистральной инфраструктуры в части транспорта, проведения единой финансовой, кредитной и денежной политики, а также влиянием бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста.

Заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко займется организацией планирования работы правительства, в том числе в части контроля за исполнением федеральными органами исполнительной власти решений, принимаемых властями.

Также Григоренко займется государственным финансовым планированием, разработкой и исполнением федерального бюджета, совершенствованием бюджетной системы, разработкой и реализацией налоговой политики, а также государственным регулированием производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В его обязанности также будет входить повышение эффективности исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в рамках проведения административной реформы, деятельности органов юстиции и взаимодействие с органами судебной власти и органами прокуратуры.

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко займется разработкой, реализацией и контролем национального проекта «Экология», государственной политикой в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе в области виноградарства и виноделия из винограда, выращенного на территории России.

Заместитель председателя правительства Юрий Борисов будет координировать государственную политику в области промышленности, топливно-энергетического комплекса и электроэнергии, а также в сфере технического регулирования в установленной сфере ведении.

Также в его обязанности будет входить выполнение госпрограммы вооружения, государственного оборонного заказа и программ развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, развитие и применение системы ГЛОНАСС, в том числе в гражданском секторе.

Зампред правительства Татьяна Голикова будет координировать разработки, реализации и контроль национальных проектов в сферах демографии, здравоохранения, образования, науки, демографической и миграционной политики.

Кроме того, она займется государственной политикой в области оборота лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечением их качества и безопасности, включая вопросы развития медицинской и фармацевтической промышленности.

Зампред правительства Алексей Оверчук будет отвечать за участие РФ в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничество с государствами — участниками Содружества Независимых Государств, государственную политику в сфере международных отношений РФ, деятельности БРИКС и G20.

Зампред правительства, полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев будет координировать государственную политику в области комплексного социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав ДФО, государственное регулирование в сфере предоставления финансовой помощи субъектам, входящих в состав ДФО, а также разработки и реализации государственных инвестиционных проектов, повышения результативности бюджетных расходов в субъектах РФ, входящих в состав ДВО.

Зампред правительства Марат Хуснулин будет отвечать за разработки, реализации и контроль национального проекта в сфере жилья и городской среды, проекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог, а также национального проекта в сфере экологии в части федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление реки Волги».

Хуснулин также займется реализацией транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, государственной жилищной политикой, в том числе единого института развития в жилищной сфере.

Дмитрий Чернышенко будет координировать разработки, реализации и контроль национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», национального проекта «Культура», федерального проекта «Спорт — норма жизни», национального проекта «Демография», цифрового преобразования государственного управления, включая предоставление государственных услуг и осуществления контрольно-надзорной деятельности, цифрового развития, включая создание условий для цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы, государственной политики в области связи, государственной политики в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил российскому лидеру о решении кабмина в полном составе уйти в отставку.

Источник: Газета Известия