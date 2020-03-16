Кадыров высказался о значении присоединения Крыма к России

16 марта 2020     15
Кадыров высказался о значении присоединения Крыма к России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Крым после присоединения к России совершил большой рывок в развитии. О значении референдума, после которого полуостров вошел в состав страны, он высказался в понедельник, 16 марта, в своем Telegram-канале.

По его словам, за прошедшие шесть лет республика превратилась в центр международного туризма. «Самое главное — народ Крыма почувствовал, что о нем заботятся, что он нужен и принят в единую и дружную семью народов России», — пояснил Кадыров.

В частности, отметил глава Чечни, большое внимание в регионе уделяется решению социальных, экономических вопросов, развитию здравоохранения и образования.

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00:02 — 1 сентября 2019

В октябре прошлого года сообщалось, что поток иностранных туристов в Крым, не считая граждан Украины, в 2019 году вырос на пять процентов. Так, рост числа туристов из Индии и Австралии составил 33 процента (655 и 156 человек соответственно), из Франции — 24 процента (511 человек), а из Италии — 17 процентов (470 человек).

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Украина считает воссоединение с полуостровом оккупацией. Москва отвергает все обвинения.

Источник: Лента.Ру

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