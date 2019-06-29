Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях

29 июня 2019     14
Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предателях. Политик согласился с мнением главы государства и заявил о необходимости привлекать изменников к ответственности.

«Предательство своего отечества, родины, государства вообще стоит в особом ряду, и должно быть наказуемо в самой жесткой и суровой форме, как и предусмотрено законом», — написал он в своем канале в Telegram в пятницу, 28 июня.

Глава Чечни отметил, что чаще всего причиной, толкнувшей людей на предательство толкает жажда денег, пишет «Газета.ру».

Кадыров также раскритиковал россиян, которые «открыто льют воду на мельницу врагов России». По его словам, РФ — великая держава, которая никому не позволит диктовать свою волю, отмечает «РИА Новости».

В интервью изданию Financial Times, опубликованном, 27 июня Путин назвал предательство «самым мерзким преступлением, которое можно себе представить». Глава государства также отметил, что предатели «должны быть наказаны».

Таким образом российский лидер прокомментировал дело об отравлении в Солсбери британского шпиона и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. По его словам, он еще до Солсбери «был наказан и не представлял никакого интереса». Путин также отметил, что вся эта история не стоит «и пяти копеек», и призвал оставить ее в прошлом, чтобы спецслужбы могли спокойно во всем разобраться.

Источник: Газета Известия

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