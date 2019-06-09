Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал цель широкого освещения в СМИ дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, издания, активно пишущие о задержании Голунова, стремятся затмить итоги ПМЭФ-2019, «свести в глазах российской общественности к нулю его [форума] отличные результаты, представить Россию в качестве страны-изгоя». Глава Чечни подчеркнул, что многим изданиям не хватает патриотизма. «Отдельные ведут себя так, будто бы продали свой народ, идею, государство, ждут попутного теплохода к заморским хозяевам», — заявил он.

Кадыров напомнил, что в России ежедневно регистрируется более 550 происшествий, связанных с наркотиками, однако СМИ и общественные деятели не требуют отпустить фигурантов этих дел или признать их невиновными, поскольку на их именах «невозможно засветиться».

Требования взять дело журналиста «под особый контроль» мешают проведению спокойного и непредвзятого расследования, считает глава республики. Он заключил, что не берется судить о виновности или невиновности Голунова, а в его деле «разберутся следствие и суд, если прекратить прессинг».

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности.

8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

Источник: Лента.Ру