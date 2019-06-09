Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову

9 июня 2019     8
Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал цель широкого освещения в СМИ дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, издания, активно пишущие о задержании Голунова, стремятся затмить итоги ПМЭФ-2019, «свести в глазах российской общественности к нулю его [форума] отличные результаты, представить Россию в качестве страны-изгоя». Глава Чечни подчеркнул, что многим изданиям не хватает патриотизма. «Отдельные ведут себя так, будто бы продали свой народ, идею, государство, ждут попутного теплохода к заморским хозяевам», — заявил он.

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