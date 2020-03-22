Каждого четвертого американца попросили оставаться дома из-за коронавируса

Почти каждый четвертый американец получил инструкции оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом пишет Sky News.

С такими требованиями к американцам власти выступили на фоне готовящегося заключения договора, согласно которому США выделят 1 триллион долларов на урегулирование экономической ситуации, вызванной коронавирусом.

По информации издания, пять штатов — Нью Джерси, Калифорния, Нью-Йорк, Иллинойс и Коннектикут — уже призвали жителей не покидать свои дома, в то время как большинство остальных американских штатов попросило людей воздержаться от посещения массовых мероприятий.

Губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис предупредил граждан и попросил с серьезностью отнестись к угрозе. Он описал сложившуюся ситуацию такими словами: «Такое ощущение, что мы застряли в каком-то фильме, смысл которого мы не можем понять».

Около 84 миллионов людей, проживающих в США, теперь смогут покинуть свои дома только, чтобы сходить в продуктовый магазин, аптеку, на заправку и по другим «естественным делам», пишет издание.

22 марта сообщалось, что американцы кинулись скупать оружие на фоне эпидемии коронавируса. Как сообщают представители магазина Ammo.com, в феврале выручка за соответствующие товары выросла на 309 процентов по сравнению с зимой прошлого года.

Ранее сообщалось, что США стали третьими в мире по количеству зараженных коронавирусом, обогнав Испанию. По последним данным, в Соединенных Штатах зарегистрировано 26 747 случаев заражения. 340 человек умерли, 176 — излечились.

Источник: Лента.Ру