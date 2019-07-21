Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

21 июля 2019     10
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

Международная федерация плавания (FINA) отдала право проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года Казани. Соответствующее решение было принято в ходе заседания FINA в воскресенье, 21 июля.

По данным ТАСС, заявки на проведение чемпионата подали только Россия и Венгрия. В Будапеште соревнования пройдут в 2027 году.

По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, Казань впервые приняла мировое первенство в 2015 году, и «было бы красиво провести соревнования там же через 10 лет». Ранее республика уже уведомила Международную федерацию плавания о готовности стать местом проведения чемпионата в 2023 году вместо Катара.

Леонов пояснил, что у страны в настоящий момент серьезная нагрузка в связи с проведением в нем чемпионата мира по футболу в 2022 году, а также чемпионата мира по дзюдо в 2023 году. Помимо этого, министр рассказал, что в Казани могут провести и европейское первенство по плаванию на короткой воде в 2021 году.

Ранее, 11 июля, глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что регион должен как можно чаще, желательно ежегодно, проводить в Казани спортивные соревнования федерального и мирового масштаба.

Источник: Газета Известия

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