Как невыносимая жара мучает украинцев

Аномальная жара, которая установилась в большинстве регионов Украины, уже принесла свои первые неприятные сюрпризы. Об этом пишет украинское издание «Вести».

Первый месяц лета на Украине уже отметился температурными рекордами.

По данным наблюдений метеорологической станции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, ночь на 15 июня оказалась в Киеве самой жаркой с 1927 года – температура воздуха не опустилась ниже +22,2 градуса. В целом температурный фон в последние дни на 9 градусов выше нормы, а потому, скорее всего, июньская жара поставит и новые рекорды.

Одним из первых последствий жары в Киеве стало загрязнение воздуха, которое, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), на некоторых улицах достигло пяти и шести суточных норм.

При этом, как говорят в ведомстве, вредные примеси накопились именно в приземном слое воздуха.

Кроме того, последствия жары нашли и на киевских пляжах. Там была обнаружена кишечная палочка. Заметны последствия метеорологических условий и в других регионах. Уже больше недели одесситы и курортники наблюдают необычную картину на местных пляжах: вода в море окрасилась в зеленый цвет.

Как заявили в Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского региона, причина кроется в ядовитых водорослях, которые под воздействием жары начали активно размножаться. И хотя частично водоросли уже исчезли с пляжей, а вода визуально кажется чистой, медики не советуют расслабляться.

Как рассказали журналистам в одной из одесских поликлиник, купаться в море пока не рекомендуется. Более того, там отметили, что отдыхающие все чаще стали обращаться к врачам.

Кроме того, биологи говорят, что ядовитое вещество из водорослей имеет свойство накапливаться в организме морских обитателей, особенно мидий, поскольку они ею питаются.

Из-за теплой погоды резко возросла и численность насекомых, причем не только тех, которые охотятся на урожай, но и опасных для человека. Эксперты предостерегают, что комары, осы и слепни могут атаковать практически везде.

Увеличилось количество ос и слепней. Как объясняют эксперты, избыточное количество осадков в весенний период, а затем длительная жара способствовала увеличению площади для размножения личинок, поэтому в этом году наблюдается масштабная популяция.

Цены на отдельные овощи и фрукты, которые преимущественно выращивают небольшие домохозяйства, резко выросли.

Некоторые показали рост до 70%. Например, рекордно повысилась стоимость самого популярного летнего овоща – огурцов.

Кроме того, как заявили в Гидрометцентре, жара может поставить под угрозу урожай яровой пшеницы, ячменя и овса. Как отмечают синоптики, в конце недели погода особо не изменится, по всей территории Украины ожидается жара до +30…+35 градусов.

В целом лето тоже обещает быть жарким. Значит, злые комары, ядовитые водоросли и дорогие овощи продолжат досаждать украинцам.