Калининградец на пони помог задержать серийного грабителя

26 февраля 2020     10
Калининградец на пони помог задержать серийного грабителя

18-летний житель Калининграда Денис Шипилов помог задержать серийного грабителя. Об этом сообщили в среду, 26 февраля, в ГУ МВД по Калининградской области.

Молодой человек находился в районе Северного вокзала около полудня вместе со своим пони по кличке Нинэль. Он увидел, как из торгового центра выбежал неизвестный, рассказал Шипилов. За ним выбежала женщина и стала звать на помощь, следует из видеоролика, опубликованном полицейскими в YouTube.

Калининградец верхом на Нинэль бросился в погоню, успев сообщить по телефону в дежурную часть полиции о местонахождении подозреваемого. Преследуемый пытался спрятаться во дворах, бежал по труднодоступным узким местам, однако уйти от преследования не смог.

Грабителем оказался неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 20-летний житель Калининграда, у него изъяли похищенный телефон. Днем ранее подозреваемый в Московском районе Калининграда похитил у продавца магазина смартфон и снял с его помощью 10 тысяч рублей со счета потерпевшего.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 161 Уголовного кодекса «кража» и «грабеж».

Ранее в феврале житель Кемерово, задержанный после ограбления офиса микрозаймов, заявил, что действовал по указанию «голоса демонов».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе осужден насильник семилетней девочки
В Севастополе осужден насильник семилетней девочки

Суд вынес обвинительный приговор жителю Севастополя, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка. Мужчина 1982 года рождения признан …


В жилом доме в Севастополе обнаружена утечка газа
В жилом доме в Севастополе обнаружена утечка газа

При техобслуживании многоквартирного дома по улице Хрусталева, сотрудниками «Севастопольгаза» была выявлена утечка газа на отключающем кране, расположенном на фасаде дома. …


В Пентагоне рассказали о превосходстве России и Китая над американской армией
В Пентагоне рассказали о превосходстве России и Китая над американской армией

Вооруженные силы США нуждаются в хорошем финансировании, потому что утратили часть превосходства над армиями России и Китая. Об этом заявил …


Названы регионы России с самой доступной элитной недвижимостью
Названы регионы России с самой доступной элитной недвижимостью

Названы регионы России с самой доступной элитной недвижимостью — это Северная Осетия, Ингушетия и Дагестан. Об этом сообщает новостной портал …


Лыжные гонки призвали спасти от норвежцев
Лыжные гонки призвали спасти от норвежцев

Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюре раскритиковал сборную Норвегии. Его слова приводит Ilta Sanomat. «Норвежцы заняли …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты