Канада запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами

3 июля 2019     11
Канада запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Канада приняла решение запретить въезд в страну для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с российскими паспортами. Об этом на пресс-конференции заявила глава МИДа страны Христя Фриланд.

По ее словам, Канада намерена предпринять действия для того, чтобы данные паспорта не использовались для поездок в страну. Кроме того, Фриланд призвала партнеров последовать этому примеру, пишет «РИА Новости».

24 апреля президент РФ Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Позднее глава государства заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены. При этом Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

Спустя неделю президент России подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 мая.

29 апреля в Ростовской области открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР. На следующий день открылся второй паспортный центр — для жителей ДНР. Как уточнили в МВД РФ, жители Донбасса смогут запрашивать российское гражданство без отказа от украинского при наличии последнего. Документы подаются через представителей на территории самопровозглашенных республик и доставляются в центры в Ростовской области. Срок рассмотрения заявки составляет не более трех месяцев.

Источник: Газета Известия

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