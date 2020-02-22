Канада назвала условие депортации в Россию бывшего эсэсовца

22 февраля 2020     8
Канада назвала условие депортации в Россию бывшего эсэсовца

В Канаде назвали условие депортации 96-летнего бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к массовому убийству воспитанников детдома в Ейске. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщили в канадском управлении по делам иммиграции и беженцев.

Там уточнили, что к ним поступило ходатайство о прекращении дела Оберлендера. Прошение сейчас находится в стадии рассмотрения в иммиграционном отделе управления. Если ходатайство отклонят, то дело бывшего эсэсовца будет передано на слушание по вопросу приемлемости, которое вынесет окончательное решение о депортации.

В управлении также отметили, что в настоящий момент приказа о депортации Оберлендера нет.

Ранее, 18 февраля, адвокат подозреваемого Рон Поултон сообщил, что власти Канады запустили процесс депортации его подзащитного в Россию. По его словам, лишение гражданства Оберлендера — это несправедливый шаг со стороны Канады.

В октябре 2019 года ФСБ России рассекретила документы о гибели 214 детей в годы Великой Отечественной войны, в том числе результаты обследования могил и эксгумации тел. Убитые нацистами были воспитанниками детского дома, эвакуированного в Ейск. После этого было возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ («Геноцид»).

Оберлендер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а» под началом доктора Курта Кристмана. Их подразделение известно использованием на оккупированных территориях мобильных газовых камер. Одна из операций проводилась на территории Краснодарского края в период 1942-1943 годов, когда в регион была направлена зондеркоманда. Массовое убийство детей на этой территории было совершенно 9 и 10 октября 1942 года.

В 1940-х и 1960-х годах несколько участников зондеркоманды СС-10 «а» было задержано и осуждено. Однако Оберлендеру удалось избежать уголовной ответственности, он скрылся от органов следствия сразу после капитуляции Германии. Он не отрицает своей службы в зондеркоманде, но заявляет о непричастности к массовым убийствам.

Источник: Лента.Ру

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