Канадский премьер попал в неловкую ситуацию на саммите G20

30 июня 2019     25
Канадский премьер попал в неловкую ситуацию на саммите G20

Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, в которой оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке.

На кадрах с мероприятия видно, как Трюдо протягивает руку сидящему рядом президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Однако тот поворачивается к нему спиной, чтобы поприветствовать другого соседа по столу, пишет «Газета.ру». После этого Трюдо опускает руку, продолжая смотреть бразильскому лидеру в спину.

27 июня сообщалось, что на борту самолета президента Бразилии, который следовал на саммит G20, обнаружили почти 40 кг кокаина. Сотрудники правоохранительных органов нашли наркотики, когда лайнер приземлился в Испании для дозаправки. Партия кокаина оказалась у одного из военных летчиков, который входит в команду президента. Болсонару заявил, что не имеет к этому никакого отношения.

В этом году саммит «большой двадцатки» проходил в японской Осаке с 28 по 29 июня.

Источник: Газета Известия

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