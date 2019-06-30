Канадский премьер попал в неловкую ситуацию на саммите G20

Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, в которой оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке.

На кадрах с мероприятия видно, как Трюдо протягивает руку сидящему рядом президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Однако тот поворачивается к нему спиной, чтобы поприветствовать другого соседа по столу, пишет «Газета.ру». После этого Трюдо опускает руку, продолжая смотреть бразильскому лидеру в спину.

27 июня сообщалось, что на борту самолета президента Бразилии, который следовал на саммит G20, обнаружили почти 40 кг кокаина. Сотрудники правоохранительных органов нашли наркотики, когда лайнер приземлился в Испании для дозаправки. Партия кокаина оказалась у одного из военных летчиков, который входит в команду президента. Болсонару заявил, что не имеет к этому никакого отношения.

В этом году саммит «большой двадцатки» проходил в японской Осаке с 28 по 29 июня.

Источник: Газета Известия