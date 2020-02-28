Канадцы отказались платить за принца Гарри и Меган Маркл

28 февраля 2020     17
Канадцы отказались платить за принца Гарри и Меган Маркл

Власти Канады отказались оплачивать охрану герцогов Сассекских, проживающих на острове Ванкувер. Об этом сообщает Daily Mail.

В среду, 26 февраля, Канада объявила, что после 31 марта Королевская канадская конная полиция прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри, Меган Маркл и их девятимесячного сына Арчи, используя деньги из государственного бюджета. Таким образом эта статья расходов будет вновь покрываться британскими налогоплательщиками, а не канадцами, отмечает издание.

В ноябре прошлого года герцоги Сассекские прибыли в Канаду с коротким визитом. Им предоставили охрану, как это положено при приеме членов королевской семьи и высокопоставленных персон. Однако с 31 марта принц Гарри и Меган Маркл официально перестанут представлять британскую корону и не будут значиться как старшие члены королевской семьи.

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Герцог и герцогиня Сассекские объявили, что хотят отказаться от королевских привилегий 8 января. Пара станет полностью финансово независимой, однако продолжит поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».

19 февраля стало известно, что герцоги Сассекские закроют офис в Букингемском дворце 1 апреля. Ожидается, что супруги будут регулярно бывать в Великобритании в течение следующих нескольких месяцев. Пресс-секретарь принца Гарри и Меган Маркл отметил, что они сообщат о своих дальнейших планах позже.

В настоящий момент принц Гарри с женой и сыном проживают в Канаде на вилле Mille Fleurs стоимостью около 14 миллионов канадских долларов (примерно 702,6 миллиона рублей по текущему курсу). Там пара находится под пристальным вниманием фоторепортеров.

Отец принца Гарри Чарльз и его брат Уильям выразили готовность предоставить молодой семье комфортные условия проживания в Великобритании, где их не потревожат папарацци.

Отказ принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий назвали катастрофой для королевской семьи. Скандал ударил по репутации британской монархии. Помимо этого, теперь другим старшим членам королевской семьи придется посещать больше мероприятий.

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Источник: Лента.Ру

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