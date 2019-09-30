Канцлер Австрии поздравила Курца с победой его партии на выборах

29 сентября 2019     47
Канцлер Австрии поздравила Курца с победой его партии на выборах

Канцлер Австрии Бригитте Бирляйн поздравила председателя консервативной Австрийской народной партии (АНП) экс-канцлера страны Себастьяна Курца с лидерством на досрочных выборах в Национальный совет страны. Об этом сообщили в ведомстве федерального канцлера в воскресенье, 29 сентября.

«Я поздравляю главного кандидата Себастьяна Курца от партии, набравшей большинство голосов, и выражаю ему и всем кандидатам признательность за их интенсивную личную работу в последние недели», — цитирует заявление Бирляйн ТАСС.

По ее мнению, переходное правительство страны намерено продолжить временно выполнять свои обязанности до того, как новый кабинет министров примет присягу и приступит к работе.

По законам Австрии, Бирляйн подаст в отставку по завершении выборов. После этого президент страны поручит правительству временно исполнять свои обязанности до того, как будет сформирован новый кабинет министров.

Ранее 29 сентября стало известно, что АНП, возглавляемая Себастьяном Курцем, набрала 37,2% голосов. На втором месте с 22% голосов оказалась Социал-демократическая партия, за ней следует Австрийская партия свободы (АПС), набравшая 16% голосов. Четвертое место заняли «Зеленые», набравшие рекордные 14,3%, пятое — «Новая Австрия и Либеральный форум» (NEOS) с 7,4% голосов.

Источник: Газета Известия

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