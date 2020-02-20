Капитана будут судить за столкновение теплохода с паромом в Якутии

20 февраля 2020     5
Капитана будут судить за столкновение теплохода с паромом в Якутии

В Якутске в суд передано уголовное дело в отношении капитана теплохода. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при движении водного транспорта, в результате чего пострадал человек.

По данным следствия, у подсудимого нет диплома, который давал бы право занимать должность капитана судна. Мужчина не принял меры для безопасного прохождения теплохода в темное время суток. В частности, подсудимый не обследовал участок плавания локатором на наличие других судов, а также не подал звуковые сигналы и не предоставил информацию о своем местонахождении по радиосвязи. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

В результате теплоход столкнулся с паромом. Рулевой-моторист парома получил тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело передано в Якутский городской суд.

Источник: Газета Известия

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