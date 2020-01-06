Капитан сборной Канады ударил российского хоккеиста клюшкой по лицу

6 января 2020     32
Капитан сборной Канады ударил российского хоккеиста клюшкой по лицу

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хэйтон в финальном матче чемпионата мира ударил клюшкой по лицу нападающего российской команды Егора Соколова.

Инцидент произошел в первом периоде. Хэйтон пытался сделать передачу, но промахнулся по шайбе и нанес удар по голове Соколову.

Ouch! pic.twitter.com/fjHFKb8TzJ

— TSN (@TSN_Sports) January 5, 2020

По ходу турнира Хэйтон уже проявил себя, не сняв шлем во время исполнения российского гимна после разгромного поражения от россиян на групповом этапе. Это вызвало возмущение со стороны российских хоккеистов.

Чемпионат мира завершился в воскресенье, 5 января, в Чехии. Победу в финале одержала сборная Канады, обыграв Россию со счетом 4:3. При этом команда Валерия Брагина и Игоря Ларионова вела в матче со счетом 3:1.

Шайбы забросили Никита Александров, Григорий Денисенко и Максим Соркин. На групповом этапе россияне разгромили Канаду со счетом 6:0. В матче за третье место сборная Швеции победила Финляндию (3:2).

Источник: Газета Известия

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