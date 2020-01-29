Карантин ввели в двух школах Хабаровска

29 января 2020     7
Карантин ввели в двух школах Хабаровска

В Хабаровске вводят карантин в учебных учреждениях в связи с заболеваемостью ОРВИ. Эпидемический порог в городе пока не превышен.

По данным Роспотребнадзора, за неделю к медикам с симптомами ОРВИ обратились почти 3,6 тыс. человек, из которых 2,6 тыс. — дети. Так как в структуре заболеваемости преобладают школьники и дети дошкольного возраста, в некоторых учебных учреждениях приняли решение о введении карантина. Учебный процесс приостановлен в школе № 10. Кроме того, с 30 января занятия временно приостанавливаются в школе № 24, где заболели более 20% учащихся. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Отдельные классы отправлены на карантин в двух школах и одном лицее. Также ограничительные мероприятия начались в группах двух детских садов. В детсаду № 197 введен карантин в одной группе в связи с заболеваемостью внебольничной пневмонией.

Врачи уточняют, что в городе подтверждено восемь случаев гриппа.

Специалисты рекомендуют жителям Хабаровска принимать меры профилактики, в том числе чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и проветривать помещения.

Источник: Газета Известия

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